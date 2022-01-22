İstanbul'da takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak refüje düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki 34 TK 8847 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüje düşerken, araçtan çıkan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Araç çekici tarafından kaldırıldı.

Otomobilin bariyerlere çarparak takla atması çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.



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