İstanbul'da taksi şoförleri meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi

Öldürülen Yanıkyürek'in meslektaşları yaşanan olayı protesto etmek için Zincirlikuyu Mezarlığı'nın önünde bir araya geldi.

Burada meslektaşları adına konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, yetkililerden taksicilerin can güvenliği için çalışma yapmasını isteyerek, "Bunun artık son bulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başta olmak üzere bütün adli mercilere birebir müracaat etmenizi istiyoruz. Bu işin hızlanması için bunun yapılması gerekiyor. Acımız çok taze, bütün meslektaşlarımızı cenazemize davet ediyorum. Özellikle taksici dostu Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu çığlığımızı duyun ve işleme koyun." dedi.

Açıklamanın ardından taksi şoförleri meslektaşları için dua etti.

OLAY

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek 34 TFY 89 plakalı ticari taksisine aldığı İran uyruklu Y.B.G. tarafından Sarıyer Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı.

Emniyet ekipleri zanlı Y.B.G'yi yaptığı çalışma sonrası yakalamıştı.





