İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'taki 3 katlı binanın altında bulunan motosiklet tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.



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