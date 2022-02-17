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İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

17.02.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'taki 3 katlı binanın altında bulunan motosiklet tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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