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İstanbul'da tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi

10.03.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda farklı dönemlere ait kitap, evrak ve yüzük gibi objeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığına yönelik çalışmada, 1-7 Mart'ta Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'deki bazı adreslerde tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda objenin depolandığını belirledi.

Adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda Osmanlı dönemine ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı çalıntı 3 kitap, 81 yüzük, 19. yüzyıla ait 257 noter evrakı, çeşitli form ve ebatlarda 327 obje ve 54 sikke olmak üzere toplam tarihi eser niteliğinde 773 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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tarihi eser operasyon

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