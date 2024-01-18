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İstanbul’da tatlıcıda dehşet anları kamerada: Bekçilerin yakaladığı saldırganlar tutuklandı

İHA İHA
18.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de iki şahıs, tatlıcıdan çıkan 3 kişiyi silahla tehdit etti.

İstanbul’da tatlıcıda dehşet anları kamerada: Bekçilerin yakaladığı saldırganlar tutuklandı

Kavgada şahsın silahla bir el ateş açtığı kurşun işyerine isabet ederken, panik yaşayan 3 kişi yerlerde sürünerek kendini içeriye attı. Olay anı kameralara yansırken, bekçiler tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Kağıthane Şirintepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tatlıcıya Yasin A. (20) iki arkadaşıyla birlikte geldi. Alışveriş yapan Yasin A. ve arkadaşları ardından dışarıya çıktı. O esnada Yasin A., karşılaştığı Ersan A. ve Yüksel B. ile konuşmaya başladı. Bu sırada Yüksel B., Ersan A.’ya "artistiklik yapma" diye bağırıyor. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken Ersan A. ve Yüksel B., Yasin A. ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen Ersan A. işyerini kurşunlarken, korkudan paniğe kapılan Yasin A. ve arkadaşları da sürünerek kendini içeriye attı.

TATLICIDA GENÇLERE DEHŞETİ YAŞATTILAR

Olayın ardından elinde silahla içeriye giren Ersan A. ve Yüksel B. küfür ve hakaretler ederek tehditler savurdu. Yasin A. ve arkadaşlarının dehşeti yaşadığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından Ersan A. ve Yüksel B. işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve bekçiler sevk edildi.

BEKÇİLERİN SİLAHLARIYLA BERABER YAKALADI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayı yaşayanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerinden kimlikleri tespit edildi. Ardından yakalama çalışmasına başlayan ekipler, Yeşilce Mahallesi’nde eşkale uyan iki şahsı durdurdu. Üst aramasını yapan bekçiler, Ersan A. ve Yüksel B.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

BEKÇİLERİN YAKALADIĞI SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Şahıslar ardından kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Ersan A.’nın 6 adet, Yüksel B.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, “kasten yaralamaya teşebbüs”, “mala zarar verme”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin A.’nın da 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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