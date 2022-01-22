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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

22.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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