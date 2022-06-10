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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

10.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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