İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentin 5 ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

