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  4. İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA AA
13.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt içinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin bu yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

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