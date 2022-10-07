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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

07.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler ile PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

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