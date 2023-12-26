İstanbul'da ticari taksi ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ticari taksi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de yaptığı çalışmada bir adreste düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Haraççı Mahallesi'ndeki ikameti takibe alan polis, M.A.H. ve M.Ö'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı bölgedeki metruk bir binayı kontrol eden ekipler, 64 düzensiz göçmenin daha burada bulunduğunu belirledi.

Polis, M.A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.A.H. ve M.Ö, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

87 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

