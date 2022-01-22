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İstanbul'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

22.01.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Osman Gazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde Bayram H. idaresindeki 27 EG 130 plakalı tır, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Babajan B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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