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İstanbul’da toplu taşımada sıkı denetim

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerinde sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde uygulama noktaları kuruldu. Denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

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