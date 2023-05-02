YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da trafikte yumruklu ve sopalı kavga

İstanbul’da trafikte yumruklu ve sopalı kavga

02.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, 4 şahıs bir sürücüye saldırdı.

Dolmabahçe’de ise bir sürücü tartıştığı otobüs sürücüsüne sopayla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Otomobille aracın önünü kesen şahıs, 3 arkadaşıyla birlikte diğer sürücüye saldırdı. Saldırının ardından sürücü apar topar kaçtı.

SOPAYLA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

Beşiktaş Dolmabahçe’de ise yolcu dolu belediye otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü bagajdan sopa alarak şoföre saldırdı. Yolcuların tepkisi üzerine şahıs aracına dönerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandıSultanbeyli’de otomobil alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:08
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Selin yilmaz eczanesi
Kadikoy
Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Güneş gören eczanesi
Sile
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.