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  4. İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi

İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi

İHA İHA
12.03.2024 10:11
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Beyoğlu’nda iddiaya göre trafikte yol verme tartışması esnasında bir kadınla tartışan adama diğer sürücüler adeta meydan dayağı attı.

Bakırköy’de ise yol verme tartışması yaşayan kadın sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kadın aracında inerek diğer aracın camını yumrukladı. Sancaktepe’de bir tır sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma ise kısa sürede son buldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde trafikte yine sinirler gerildi. Birçok sürücü kimi zaman yol verme kimi zaman da başka nedenlerle birbirine girdi. Beyoğlu Kasımpaşa’da iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. O esnada iddiaya göre tartıştığı kadına laf söyleyen adam, çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla adeta meydan dayağı yedi. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda sürücüyü, yine araya giren vatandaşlar güçlükle kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIN MAGANDA ARACIN CAMINI YUMRUKLADI

Bakırköy’de ise iki kadın sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından dolayı kavga çıktı. Birbirleriyle inatlaşan sürücüler ısrarla yol vermeyince sürücünün yanında oturan bir kadın, araçtan inerek diğerine doğru koştu. Sinirlerine hakim olamayan kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camını yumruklayarak otomobili durdurdu ve tartışmaya devam etti. O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KISA SÜREN TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Sancaktepe’de bir tır sürücüsü ile araç sürücü yine trafikte yol verme tartışması nedeniyle burun buruna geldi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından aracından inmek isteyen tır sürücüsünü tartışma yaşadığı diğer sürücünün arkadaşları sakinleştirdi. Olayın ardından iki sürücü araçlarına binerek yola devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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