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İstanbul'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

30.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden getirdikleri tütün ve makaronları (filtreli sigara kağıdı) İstanbul'daki bazı iş yerlerine dağıttıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Tütün ve makaronların depolandığı yerleri tespit eden polis, 27-28 Haziran'da Fatih'te 4 adrese, Esenyurt'ta ise 1 depo ve 2 araca baskın düzenledi.

Aramalarda yaklaşık 18 milyon boş, 9 milyon dolu makaronun yanı sıra 102 bin yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 3 kilogram sigara tütünü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

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