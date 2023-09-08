İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu madde, 26 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 cep telefonu ve 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

