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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

08.09.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu madde, 26 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 cep telefonu ve 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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