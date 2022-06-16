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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

16.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca, Güngören ve Silivri'deki operasyonlarda, 122 kilo 800 gram esrar, 491 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalca, Güngören ve Silivri'de uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 122 kilo 800 gram esrar, 491 kök Hint keneviri, vakum makinesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 625 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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