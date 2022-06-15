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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

15.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 42 "gizli soruşturmacı" görevlendirildi.

Yapılan çalışmada tespit edilen 45 şüphelinin İstanbul'da kaldıkları adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda eroin, skunk, sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 20 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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