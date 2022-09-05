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İstanbul'da uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor

05.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 ilçede yapılan denetimlerde aranan şüpheliler yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki 6 ilçede uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı, 50 yoklama kaçağı ile İl Göç İdaresince aranan 31 düzensiz göçmen yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Fatih, Bağcılar, Beyoğlu, Başakşehir, Esenyurt ve Şişli'de narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetimlerde 34 bin 625 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 7 bin 838 araç ile 2 bin 418 motosiklet kontrol edildi, 8 bin 831 lira trafik cezası kesildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı, 50 yoklama kaçağı ile İl Göç İdaresince aranan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Polisin 6 ilçedeki kontrollerinde 2 kilo 868 gram esrar, 1 kilo 35 gram sentetik kannabionid, 563 gram metamfetamin, 527 gram eroin, 215 gram skunk, 133 uyuşturucu hap ile bin 840 lira ele geçirildi.

- Sarıyer'de torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, Sarıyer Ferahevler Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.G'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada farklı boyutlarda 16 kök mariuhana ele geçirildi.

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