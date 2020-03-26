YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

İstanbul’da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, İstanbul’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri’ni arayan 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırılırken, 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacının giderildiği belirtildi.İstanbul Valiliği, İstanbul’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri’ni arayan kişi ve ihtiyacı giderilen vatandaşların sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, İstanbul’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri’ni arayan 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırılırken, 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacının giderildiği belirtildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri’ni arayan kişi ve ihtiyacı giderilen vatandaşların sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği ifade edildi. İlçelerde, Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmeye devam ettiği belirtildi.

"İstanbul’da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır"
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: “Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00’ten bugün saat 09.00’a kadar “Vefa” çalışmaları kapsamında İstanbul’da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 007 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
13:15
İkindi
16:44
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.