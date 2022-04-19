İstanbul'da yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde taksi şoförü E.Y, Fransız uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetti.
K.H'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, taksicinin müşterisini darbederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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