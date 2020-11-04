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İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde gökkuşağı çıktı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde gökkuşağı çıktı. Şehrin birçok noktasından görünen gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı üzerinde de beliren gökkuşağı, görüntüsü ile hayran bıraktı. Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar ve turistler ise o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Birçok vatandaşın cep telefonu ile gökkuşağının fotoğrafını ve videosunu çektiği görüldü.

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