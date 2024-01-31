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  4. İstanbul’da yanlış adam dayağı kamerada: Tek kafayla yere serildi

İstanbul’da yanlış adam dayağı kamerada: Tek kafayla yere serildi

İHA İHA
31.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de iki şahıs, geldikleri sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişileri karıştırınca dayak yedi.

Şahıslardan birisinin kafa atarak diğerini yere serdiği o kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı. Taraflar arasında sokak ortasında uzun süre sözlü bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmayı burada sürdürdü. Tarafları arkadaşları ayırmak istedi. Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.

TEK KAFAYLA YERE SERİLİNCE KAÇTILAR

Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıktı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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