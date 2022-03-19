YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

19.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptıOtobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı
Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldıAnkara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.