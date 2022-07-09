YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

09.07.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandıEyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Mersin'de Boğsak Tüneli'ndeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattıMersin'de Boğsak Tüneli'ndeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğulduSamsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Anahtar Kelimeler:
yağış

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.