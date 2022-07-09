İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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