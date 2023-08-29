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İstanbul'da yasa dışı ilaç ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

29.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, reçetelendirilmiş ancak eczaneden alınmayan ilaçları alıp yasa dışı yollarla satarak kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddiasıyla 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı ilaç ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir optik deposunda yasa dışı yollarla bulundurulan çok sayıda ilacın piyasada satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu ilaçların tutulduğu belirlenen optik ve ecza deposuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Depolarda yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş reçeteli ve barkodları koparılmış, olumsuz depolama koşullarında tutulan 134 tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.

İlaçlara el koyulurken, 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul ilaç Eczane operasyon

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