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  4. İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 zanlı tutuklandı

02.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, geri dönüşüm deposuna düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Maltepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposuna çok sayıda ruhsatsız silah getirilerek bu adresten ticaretinin yapılacağı tespit edildi.

Adresi takibi alan polis ekipleri, 27 Ekim'de bir ticari taksi adrese girdiği sırada operasyon başlattı.

Suçüstü yakalanan şüpheliler M.U.U, Z.Z, Ü.A. ve M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Adreste ve araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

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