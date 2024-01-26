İstanbul'da yaşlı adamı gasbeden şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Sultangazi'de Hasan A'nın (83) evine gireceği sırada parasının zorla alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şüpheli C.M'nin, evden tek başına çıktıktan sonra bir kuyumcuya giren ve 14 bin doları cebine koyup yürüyerek evine doğru yönelen Hasan A'yı takip ettiği, apartmandayken durdurduğu müştekinin cebindeki parasını zorla aldığı belirlendi.

Olayın ardından kaçan C.M, Nevşehir'de gözaltına alındı. Üzerinde 12 bin 900 dolar bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin müşteki Hasan A'yı takip etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, evinden çıkan yaşlı adamın kuyumcuya girmesi, şüphelinin de takip ettiği müştekinin arkasından giderek gasbettikten sonra sokakta koşarak uzaklaşması yer alıyor.

