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İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

12.03.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolundaki araçlar yolda kaldı - Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

Avrupa Yakası'nda TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerinde yoğun kar yağışı görülürken, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu.

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda seyreden araçlar da şiddetli kar nedeniyle yolda kaldı. Birçok kişi araçlarından inerek, yolda kalan araçları itmeye başladı.

Kentin turizm merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde ise kar yağışına rağmen turist yoğunluğunun fazla olduğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesinde sürücüler kar nedeniyle otoyolda ilerlemekte zorlandı. E5 Bostancı ve Kadıköy arasında ise trafik durma noktasına geldi.

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kar yağışı İstanbul

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