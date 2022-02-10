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İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.02.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ENC 091 plakalı otomobil, D-100 Okmeydanı-Haliç yönünde yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB’ye ait temizlik aracına çarptı. Aynı yönde seyreden İETT otobüsü de otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası İETT otobüsündeki bir yolcu ile 34 ENC 091 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardında hastaneye kaldırıldı.

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