İstanbul'daki "akraba cinayeti" davasında aynı aileden 4 sanığa hapis cezası

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Gazi Kutlu, Muhammed Kutlu ve Döndü Kutlu ile avukatları katıldı.

Maktulün ailesi müdahiller Şerife ve Hacı Tekcan avukatlarıyla duruşmada hazır bulunurken, müdahil Batuhan Karanlıkoğlu'nu avukatı temsil etti.

Duruşmada, önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan maktulün annesi Şerife Tekcan, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra sanıkların son savunmaları alındı.

Sanık Döndü Kutlu, çocuklarını azmettirmediğini öne sürerek, "Bu suçları kabul etmiyorum. Nasıl silahla karakola gidebilirim. Ozan (maktul) benim elimde büyüdü, ha benim oğlum ha Ozan. Aralarına ne girdi bilmiyorum. Hepimiz içerideyiz bize kim bakacak. Tahliyemi istiyorum. Torunlarıma bakacak kimse yok." diye konuştu.

Sanık Gazi Kutlu, bir baba olarak en acı şeyi yaşadığını, silah kullanmadığını ve kimseyi öldürmediğini savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Davut Kutlu ise "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Çocuğum da şu an salonda. Çocuğuma bunları yaşatmak istemezdim." dedi. Sanık Muhammed Kutlu "Bu olay gerçekleştiği için çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Muhammed Kutlu'yu "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 28 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Gazi Kutlu'ya "kasten öldürme", Döndü Kutlu'ya ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 25'er yıl hapis cezası veren heyet, Davut Kutlu'yu ise "kasten öldürmeye yardım" ve "basit yaralama" suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.

Maktulün ailesinin kararın açıklanmasının ardından sevinmesi üzerine tutuklu sanık Döndü Kutlu, Şerife Tekcan'a "Sonuçta ben çıkacağım, yatacağım ama çıkacağım. Seninki geri gelmeyecek." diye bağırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 2020'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Akın Kutlu'nun, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisi Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'na benzetip bıçakladığı belirlenmişti.

Akın Kutlu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, akraba olan sanıklar ve müdahillerin birlikte hamburgerci işlettikleri, ancak anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bitirdikten sonra alacak meselesinden sık sık kavga ettikleri anlatılmıştı.

Daha önceki olay nedeniyle de aralarında husumet oluşan tarafların yaşadığı bir kavga sırasında Muhammed Kutlu'nun annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı kaydedilmişti.

İddianamede, Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla, Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla, Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

