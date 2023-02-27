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İstanbul’daki Balıkesirliler sandığa gitti

27.02.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Balıkesirliler Derneği (İSTBALDER) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Fatih’te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezinde 250 Balıkesirli üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 238 üye oy kullandı. Oyların 128 tanesini alan Avukat Mehmet Fatih Önsöz derneğin yeni Başkanı oldu.

İstanbul’daki Balıkesirliler sandığa gitti

Balıkesirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen kongre vefat eden depremzedeler ve dernek üyelerine saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kongrede Divan Başkanlığını Ömer Özen yaparken yardımcılıklarını Harun Çetin ve Ali Kundakcı yaptı.
İstanbul Balıkesirliler Derneği Genel kurulunda iki aday yarıştı. Mevcut başkan Şenol Dinkçi ve Av. Mehmet Fatih Önsöz için oy kullanan Balıkesirliler yeni başkanını seçti. İstanbul Balıkesirliler Derneği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Fatih’te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşti. Genel kurula 250 Balıkesirli üye katıldı. Mevcut başkan Şenol Dinkçi ile Av. Mehmet Fatih Önsöz listelerinin yarıştığı genel kurulda 238 üye oy kullandı. 128 oyla Av. Mehmet Fatih Önsöz yeni başkan oldu. 110 oyda kalan Şenol Dinkçi bayrağı devretti.

Oldukça sağduyulu şekilde yapılan kongre sonucunda Başkanlığa seçilen Mehmet Fatih Önsöz, katılım sağlayan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "2013 yılından beri dernekte aktif şekilde yer alıyorum. Derneğimizin daha önce gençlik kollarında bulundum. Birlikte birçok etkinlikte bulunduk. Bu seçim için adaylık sürecimize girdiğimizde 150-200 tane üye kazandırdık. Genç arkadaşlarımızla büyüklerimizle hep beraber bir şeyler yapalım istedik. İstanbul’da bulunan diğer ilçe ve köy dernek başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Hepsi bizim yanımızda oldular" dedi.
Toplumun değişik kesimlerinden kapsayıcı bir yönetim oluşturduklarını belirten Önsöz, " Özellikle gençler üzerine bir çok projemiz olacak. Derneğimizi kuran abilerimiz olsa da yaşatacak olan gençlerimizdir. Bizler için önemli olan kadınlarımız ve gençlerimiz. Bunu sosyal hayatta da görebiliyoruz. Örneğin; staj eğitimi projemiz var. Burada okuyan öğrencilerimize yazın Balıkesir’de stajlarını yapacakları yerler bulacağız. Yine Balıkesir de okuyup da burada yaşayan hemşehrilerimiz için de bu şehirde staj yapma imkanı sağlayacağız. Derneğimizin merkezini Beşiktaş’a taşıyacağız. Yenikapı da yapılan Balıkesir Tanıtım Günlerini daha organize bir şekilde gerçekleştirmek adına etkin katılım sağlayacağız. Öğrencilerimize burs sağlayacağız. Ramazan ayında iftar yapacağız. Küçükçekmece de Ömer Seyfettin Parkı yapılması için gayretimiz olacak. Bunlar için gençliğimiz var, enerjimiz var, dinamik yapıya sahibiz" diye konuştu.

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