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  4. İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 03:50 | Son Güncelleme

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olaya gruptakilerin yakınları da dahil oldu. Bıçak ve silahlarla birbirine saldıran iki gruptan 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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