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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı

16.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ adına Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde ikamet ettiği tespit edilen DEAŞ ile aynı çizgide faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla Suriye-Irak çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "yabancı terörist savaşçı (YTS)" olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 1'i Rusya, 6'sı Özbekistan uyruklu 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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