İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 20'si, 8 Nisan günü düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüte maddi destek sağlayan, örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli, örgüte eleman temin eden, bölge yapılanmasında görevli ve örgütün KPSS çalışma evlerinde barınan kişiler oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanan 13 kişiden 12'si de etkin pişmanlıktan faydalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere baskın düzenlenmiş, aralarında KHK ile ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 20'si yakalanmıştı.

