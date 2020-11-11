İstanbul’daki Ilgazlılar’dan depremzedelere bir tır dolusu yardım

İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.6 şiddetindeki depremin ardından kısa süre içerisinde kampanya başlatan İstanbul’daki Çankırı Ilgaz Dernekleri Birliği, bir tır dolusu insani yardım malzemesini İzmir’de AFAD ekiplerine teslim etti.

Çankırı Ilgaz Dernekler Birliği, İzmir depreminin ardından yaraları sarmak için başlattığı kampanya kapsamında, toplanan acil ihtiyaç maddelerini depremzedelere ulaştırdı. Dernek Başkanı Mustafa Anaçal ve yönetim kurulu üyeleri, depremden birkaç gün sonra hazırlanan, içerisinde; yatak, yorgan, soba, temizlik malzemeleri, ısıtıcı bulunan bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemelerini İzmir’de yetkililere teslim etti. Başkan Anaçal ve beraberindekiler ayrıca, Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kenti de gezerek, depremin şokunu atlatmaya çalışan minikleri oyuncaklarla sevindirdi.

Üzücü depremin ardından İstanbul’da ikamet eden Ilgazlılar olarak hemen organize olduklarını ifade eden Mustafa Anaçal, "’Haydi Ilgazlılar, İzmir’e El Uzat’ adı altında bir kampanya düzenledik. Sağolsunlar, hemşehrilerimiz hemen bu çağrımıza karşılık vererek, aynî ve nakdî yardımları ile kampanyamıza destek verdiler. Bu doğrultuda, yaklaşık tutarı 50 bin lira TL olan 100 yatak, 100 yorgan, 100 adet nevresim, yastık, 30 adet dış mekan ısıtıcısı, soba, temizlik malzemeleri ve 10 koli oyuncak temin edildi. Kampanyamıza iştirak eden tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

