YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındı

AA AA
04.04.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, kent genelindeki izinsiz gösterilerde 132 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te, Başsavcılık makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binasına zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulunan avukatlardan 8'i kadın 14'ünün gözaltına alındığı ifade edildi.

DEM Parti Sultanbeyli ilçe binası önünde saat 16.00'da yasaklama kararına uymayıp izinsiz gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemette bulunarak 2 polisin yaralanmasına sebebiyet veren 9'u kadın ve 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'de korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 87 şahsa (20 kadın 67 erkek), saat 19.15'te Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır."

Bu arada, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki izinsiz gösteriye ilişkin Valilik'ten daha önce yapılan açıklamada, gözaltına alınan ve haklarında "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan 14 kişinin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülüSıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Necdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turuNecdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Van İstanbul Valiliği açıklama

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.