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İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 59 kişi gözaltına alındı

01.06.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruplardan 59 kişi gözaltına alındı.

Gezi Parkı olaylarının 10. yılı dolayısıyla Beyoğlu Sakız Ağacı Sokak'ta toplanan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, İstiklal Caddesi'nde ellerindeki döviz ve pankartlarla slogan attı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale etti.

Taksim Meydanı ve çevresinin yanı sıra Maçka Parkı'nda toplanarak izinsiz gösteri yapan gruplara da polis tarafından müdahale edildi.

İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan 59 kişi emniyete götürüldü.

Bu arada, Taksim Dayanışmasının çağrısıyla Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde toplanan grup, bir süre slogan attı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ile bazı eski CHP ve HDP milletvekillerin de destek verdiği grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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