İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor

- "Rahat ve mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz"

Tuğçe Duman Pedük, AA muhabirine, İstanbul gibi stresli bir yerde yaşamanın kendilerini çok mutsuz ettiğini ve bu yüzden küçük bir şehre yerleşme kararı aldıklarını söyledi.

Ailesinin de Hatay'da yaşadığını, bu yüzden oraya taşındıklarını belirten 23 yaşındaki Pedük, şöyle devam etti:

"Benim ailem uzun yıllardır ipek üretimi yaptığı için küçüklükten bu yana işin içerisindeyim. Bu sebeple tekstil mühendisliği bölümünü bitirdim. Kendimi geliştirmek adına İstanbul'a gittim ve moda tasarımı eğitimi aldım ancak hiçbiri beni istediğim yere götüremedi. Hayatım çok sabitti zaten büyük şehrin sorunlarından sanırım bahsetmeme gerek yok, hele ki küçük ve ferah bir yerde büyüdüyseniz bu çok büyük bir sıkıntı. 3 sene kadar İstanbul'da kaldım orada evlendim ve 3-4 ay sonra eşimi de kandırıp ailemin yanına döndüm. Burada kaldığım yerden işime devam ediyorum. Şu an tam ipek böceği besi dönemindeyiz, sabah eşimle uyandığımızda ilk işimiz yavrularımızı beslemek oluyor, onlarla uğraşıyoruz, çocuğa bakar gibi ipek böceklerimize bakıyoruz. Sonra güzel bir dut fidanlığımız var oraya gidip ipek böceklerimizin yemlerini topluyoruz, bu şekilde çalışıyoruz, onun dışında üretimimiz de çılgın bir şekilde devam ediyor. İş yoğunluğumuz inanılmaz, İstanbul'a oranla iki katı yoruluyoruz ama çalışma potansiyelimiz çok daha fazla çünkü çok daha rahat ve mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz."