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İstanbul’daki Mutkililer tek çatı altında birleşti

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 08:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Mutki dernekleri tek çatı altında toplanarak Mutki Dernekler Federasyonunu kurdu.Mutki Dernekler Federasyonun kurucu başkanlığını yürüten iş insanı Ferhat Bulut, kaynaşma ve birliktelik amacıyla bu federasyonun kurulduğunu söyledi.

İstanbul’daki Mutkililer tek çatı altında birleşti

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Mutki dernekleri tek çatı altında toplanarak Mutki Dernekler Federasyonunu kurdu.
Mutki Dernekler Federasyonun kurucu başkanlığını yürüten iş insanı Ferhat Bulut, kaynaşma ve birliktelik amacıyla bu federasyonun kurulduğunu söyledi. Bulut, bu federasyon çatısı altında Bitlis’in yararına güzel projelere imza atmak istediklerini belirterek, "Bizler merkezi İstanbul’da olan federasyonumuzu kurduk. Mutki derneklerini bir araya getirerek daha sıkı bir kaynaşma ve birliktelik sağlamak amacıyla dernek başkanlarımızla bir araya gelerek federasyonumuzu kurma kararı aldık. Mutki bizim sevdamız. Genelde de Bitlis için yararlı projeler üretebilmek adına böyle bir girişimimiz oldu. Allah bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.

İstanbul’daki Mutkililer tek çatı altında birleşti

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