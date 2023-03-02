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İstanbul'daki oyuncak tabancayla banka soygunu güvenlik kamerasında

02.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de bir banka şubesine oyuncak silahla giren şüphelinin, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra gerçekleştirdiği soygun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesindeki soygun anı ve sonrasında yaşanan kovalamacanın yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, oyuncak silahla bankaya giren şüphelinin, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra silahını gasbetmesi yer aldı.

Kayıtlarda şüphelinin, elindeki poşetle bankoya yönelmesi, çalışanların paraları koyduğu poşeti alıp koşarak bankadan ayrılması görülüyor.

Görüntülerin devamında, soygun esnasında bankada bulunan sivil polis memurunun kaçan şüphelinin peşinden koşması ve dur ihtarında bulunarak ateş etmesi de yer alıyor.

Çekmeköy'de yaşanan soygunda kasadan bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çekmeköy oyuncak tabanca

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