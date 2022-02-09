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İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü

09.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

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