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İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında 27 yaşında şehit düşen Öztürk'ün baba ocağını ziyaret etti.

Daha sonra Öztürk'ün kabrini ziyaret eden ekipler, karanfil bıraktı.

Emniye Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Aralık 2016 günü Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak her daim olduğu gibi şehidimiz polis memuru Mustafa Öztürk'ün ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadık. Unutmadık, unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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