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İstanbul'daki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

04.11.2021 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkisindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edirne’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul’a getiren Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plakalı ticari taksi, Büyükçekmece'de önünde seyreden Gürkan Kuran yönetimindeki akaryakıt tankerine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan taksi sürücüsü ile Afganistan uyruklu 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Büyükçekmece

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