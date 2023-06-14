İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” ve “sokak satıcısı” kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonun bilançosu belli oldu. Buna göre 8 ilçede yapılan baskınlarda 27 şüphelinin yakalandığı ve 85 kilogram metamfetamin maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 64 merminin ele geçirildiği duyuruldu. Yakalanan uyuşturucu tacirlerinin polisteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

