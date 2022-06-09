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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı

09.06.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Haziran'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli ve Kadıköy merkezli operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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