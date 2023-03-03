İstanbul’daki yasadışı bahis operasyonunda yeni detaylar belli oldu

Milyonlarca lira para çarkının deşifre edildiği haksız kazançla ilgili 35 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin çevrelerindeki tanıdıklarından birden çok bankaya ait hesaplar ve bu hesaplara tanımlı sim kartlar üzerinden bahis paralarını akladıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasadışı bahis ve kumar oynayanlara yönelik yeni bir soruşturma başlatılmış, 28 Şubat tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheliden 35’i gözaltına alınmıştı.

Operasyon çerçevesinde şüpheli kişilere ait ev ve işyerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 30 bin 100 dolar ile 5 bin 30 lira para, 68 cep telefonu, 249 sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, 6 tablet bilgisayar, 23 flash bellek, 2 sabit disk, 4 hafıza kartı ve 2 bin 815 adet muhtelif banka kartları ele geçirilmişti.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Siber Polisi tarafından yapılan araştırmalarda, şüpheli şahısların çevrelerindeki tanıdıklarından birden çok bankaya ait hesaplar ve bu hesaplara tanımlı sim kartlar üzerinden bahis paralarını akladıkları belirlendi. Ayrıca polisin ilgili kurumlarla yaptığı çalışmalarda, şahısların kullanmış oldukları farklı banka hesaplarında ve kripto cüzdan analizlerinde şüphelilerin, çeşitli bankalardan hesap açarak banka hesap kartı kiraladıkları ve yasadışı bahis üzerinden kazanılan yaklaşık 150 milyon lira paranın dijital para ve bankalar üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Öte yandan, yasadışı bahis çetesine mensup 35 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

