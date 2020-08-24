İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ikiz plaka uyarısı veren otomobil çalıntı çıkınca polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir benzinlikten yakıt alan 34 FM 091 plakalı otomobil, benzinlik sisteminde ikiz plaka uyarısı verdi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından yapılan çalışmada aranan otomobil, belediye caddesinde yakalandı. Otomobilde inceleme yapan ekipler aracın 9 Ağustos’ta İstanbul’dan çalındığı tespit etti. Otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili bugün gözaltına alınan E.Y. ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.



PARTNER Sörfte aşka geldiler