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İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da faaliyet gösteren bir kahve firması, sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesi için İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle seferber olan İzmit Belediyesi’nin çalışmaları İzmit’te olduğu gibi çevre illerden de büyük bir takdir topladı.

İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler

İstanbul’da faaliyet gösteren bir kahve firması, sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesi için İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle seferber olan İzmit Belediyesi’nin çalışmaları İzmit’te olduğu gibi çevre illerden de büyük bir takdir topladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in her gece İzmit’te bulunan hastanelerdeki sağlık çalışanlarına gıda takviyesinde bulunduğunu ve ihtiyacı olan ailelere erzak desteğinde bulunduğunu öğrenen İstanbul’da faaliyet gösteren bir kahve firması, İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.
İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren firma, Başkan Hürriyet’e bu süreçteki hassas davranışlarından dolayı teşekkürlerini sunarken hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesini için gönderdikleri kahvelerin İzmit halkına hediyesi olduklarını ifade ettiler. İzmit Belediyesine gönderdikleri kahvelerin yanına eklenen notta, “Sayın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, duyduk ki İzmit’te sağlık çalışanlarına her gece gıda takviyesinde bulunurken ihtiyacı olan ailelere İzmit halkının hediyesidir kolileri ile erzak desteğinde bulunuyormuşsunuz. Öncelikle bu hassas davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Paketin içinde bulunan kahvelerimizi İzmit Belediyesi aracılığıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyacı olan ailelere ulaştırırsanız çok memnun oluruz. Bu kahveler İzmit halkına hediyemiz olsun. İstanbul’dan sevgilerle” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler

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